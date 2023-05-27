中美商務部長 重啟經貿對話

華盛頓會面 關切半導體出口管制外資審查 中國商務部長王文濤當地時間周四在華盛頓與美國商務部長雷蒙多會晤，中方就美國對華經貿政策、半導體政策、出口管制、對外投資審查等表達重點關切，美方就中國近期接連對在華營運的美國公司採取行動表達擔憂。中美恢復高層接觸之際，北京未回應華府提出讓兩國國防部長下月在新加坡會面的要求。

中國商務部周五發出新聞稿，表示王文濤與雷蒙多就中美經貿關係和共同關心的經貿問題，進行坦誠、專業、建設性的交流；又指雙方同意建立溝通渠道，就具體經貿關切和合作事項保持和加強交流。美國商務部在聲明表示，兩位部長就中美整體貿易和投資環境、潛在合作領域等兩國經貿關係議題，展開坦誠和實質性的討論；又指今次會面是維持溝通渠道開放、負責任地管控關係的持續進行努力之一部分。

京囑勿一邊溝通一邊打壓 王文濤訪美參加在密歇根州底特律舉行的亞太經濟合作組織（APEC）貿易部長會，被問及中美商務部長會談是否意味兩國關係出現拐點，中國外交部發言人毛寧周五說，中美之間保持着必要的溝通，關鍵是美國不能夠一邊要溝通，一邊不擇手段打壓遏制中國，美方應當同中方相向而行，推動兩國關係重回健康穩定發展的正軌。

與此同時，新任中國駐美國大使謝鋒周四向美國國務院禮賓司司長吉福德遞交國書副本，同時會見美國副國務卿努蘭。謝鋒表示，中美關係攸關兩國人民福祉及世界前途命運，希望美方與中方相向而行，探索新時期中美正確相處之道，相互尊重、和平共處、合作共贏，加強對話、管控分歧、推進合作，爭取中美關係回歸正軌。努蘭歡迎謝鋒到任，表示美國國務院將為他履職提供便利及支持，並提到開放對話對管控中美關係很重要。二人也就共同關心的議題交換意見，同意保持密切溝通。

中美在經貿及外交的接觸開始正常化，但兩國軍事高層對話未見進展。負責印太地區事務的美國助理國防部長拉特納周四表示，美方向中國提出各層級軍方領袖接觸，均被中方拒絕或沒有回應；又證實華府數周前向中方提出讓中美國防部長，下月2日至4日在新加坡舉行的「香格里拉對話」亞洲安全會議時會面，未有得到回覆。

美指防長會面待中方答覆 拉特納說，美國國防部長奧斯汀強調中美溝通渠道開放的重要性，但美方提出通電話、會面、對話要求時面對很多困難，無論是奧斯汀、參謀長聯席會議主席米利、印太司令部司令阿奎利諾、負責中國事務的副助理國防部長蔡斯及其他民官或武官的接觸請求，都被中國拒絕或無回覆。對於中方指中國國防部長李尚福被美國制裁，他稱事實上這不影響兩位國防部長在新加坡會面，形容「發球權在北京手上」。本報綜合報道

王文濤（左）出訪美國，與美國商務部長雷蒙多（右）會晤。 中國外交部長秦剛（右一）會見美國駐華大使伯恩斯（左一）。 中美近期高層接觸