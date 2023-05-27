緬甸華僑縱火犯 最高法院維持囚終身

【本報綜合報道】緬甸華僑李國輝2017年11月在台灣新北市中和區的出租公寓縱火，導致9人死亡。案件審理期間他四度被判處死刑，但去年底的更三審改判無期徒刑。案件再上訴後，最高法院周四駁回上訴定讞，李國輝確定逃過死刑。

54歲男子李國輝自稱遭友人在社交群組以「藍牙播放聲音」方式欺凌，為了逃避幻聽而多次搬家，最終遷入胡姓友人的租屋處。

他其後又以聽到幻聽為由警告出租處的蘇姓友人，2017年11月22日晚上以汽油縱火，造成胡姓友人在內的人士被燒死。

指長期吸毒出現幻聽幻覺 報道指，李國輝一審、二審都被判死刑，但均獲得撤銷發回重審，更一審和更二審亦同樣判處死刑。

惟去年11月的更三審，改為認定李國輝因長期吸食安非他命而有幻聽、幻覺，當時放火打算燒死蘇姓友人確有殺人的直接故意，但對燒死其他人卻為殺人的不確定故意，認為與《兩公約法》所規定的「情節最嚴重之罪」有別。高院改判無期徒刑、褫奪公權終身，檢方不服上訴至最高法院，但周四被駁回定讞。