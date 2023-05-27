大陸男遊台電死獲賠 函釋被指過時

【本報綜合報道】中國大陸一名男子2018年在台灣踩單車環島遊，在高雄遭漏電的路燈電擊身亡，高雄地院根據30年前法務部函釋「中國地區人民也是中華民國人民」，判市政府賠償463萬元新台幣（約120萬港元）。惟該函釋依據被指不合時宜，台灣行政院近日發函通知各部門，強調相關函釋即日起應該停止適用或不再援用。

釐清身份判斷 該案判決引發社會關注，民進黨立法院黨團幹事長鄭運鵬近日發文，要求法務部廢除該函釋，希望各級法院法官不再引用。行政院秘書長李孟諺周四發函通知各部門，指「中國大陸人民不具中華民國國籍、非屬中華民國國民，自不享有或負擔中華民國國民之權利義務，凡舊函釋與此牴觸者，應自即日起停止適用或不再援用」。

行政院認為兩岸條例公布施行至今逾30年，兩岸互不隸屬為兩岸現況和既存事實，「中國大陸人民」與「中華民國國民」明顯有別。「大陸地區人民亦為中華民國人民」相關解釋函令，已經由台灣大陸委員會會同相關機關完成檢討，其他機關也應該盡快完成既有函釋盤點，停止適用或不再援用相關函釋，並完成相關法制程序。