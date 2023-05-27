遭貓抓傷拖延處理 男子器官衰竭險死

武漢病例 以為寵物已接種安全 湖北省武漢市一名男子日前遭家中飼養的貓咬傷和抓傷，由於貓已經接種疫苗，因此他沒有及時處理傷口。惟翌日傷口不斷變大，到醫院就診時轉送往深切治療部。醫生診斷他膿毒性休克、多器官功能衰竭，經治療後病情好轉。

事主孫先生本月20日在家中逗貓玩，貓性情突變咬他幾口及抓傷其皮膚。本以為傷口慢慢痊愈，誰知翌日早上，傷口開始紅腫疼痛，他於是趕往金銀潭醫院就診。醫生詳細檢查後診斷他可能出現貓咬傷導致的感染性疾病，經過清創、引流治療後，傷口很快明顯好轉。醫院重症醫學科主任吳文娟表示，多殺巴斯德桿菌病廣泛存在於多種家禽和野生動物的呼吸道和腸道內，當人被貓、狗等動物咬傷後容易感染。

被抓傷應洗傷口打疫苗 泰康同濟（武漢）醫院急診醫學科主診醫生邵子龍稱，被貓抓傷或咬傷會有明顯傷口，常合併出血、疼痛、腫脹及功能障礙等情況，少數患者出現「貓抓病」，即受傷部位周圍淋巴結腫大為主要特徵的感染性疾病；貓的爪和口腔亦存在大量的各類細菌，常會造成較嚴重的感染情況；貓抓咬傷還會帶來瘋狗症及破傷風感染等嚴重後果，可能危及生命。被貓抓傷後應及時清洗傷口，並24小時內接種瘋狗症疫苗。

杭州男路邊捉鴿染真菌 另一方面，浙江省杭州市一名林姓男子近日在路邊捉到一隻鴿子後感染真菌，出現發燒和咳嗽症狀，病情愈來愈嚴重，服藥也無用。醫生診斷他感染隱球菌莢膜，支氣管病變伴右下肺感染，病灶呈圓形，內有多個空洞，若不及時診治病死率較高。事主服用抗真菌藥物，經過一個多月的治療，肺部感染病灶明顯吸收，病情好轉。

宜避免接觸土壤及鳥糞 內地傳媒報道，林男一周前在路邊捉到一隻鴿子，鴿子糞中含有隱球菌，孢子通過呼吸道進入人體後，主要侵犯中樞神經系統和肺，可以引起肺隱球菌感染和隱球菌腦膜炎。一般情況下，常人不會被感染，但免疫力低下或者皮膚有傷口人群相對容易中招，因此要避免接觸土壤及鳥類排泄物，接觸後要及時洗手，減少感染風險。本報綜合報道