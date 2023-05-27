嚴打統計造假 或礙經濟數據

內地傳媒周四報道，自2月底以來，安徽、四川、河南、江蘇、廣東、西藏、江西、內蒙古、雲南、山西、遼寧、陝西、湖南、上海等14個省區市的下轄市區縣召開「統計造假屢禁難絕專項治理行動動員部署會」，披露有關工作情況，是新一輪防懲統計造假的重要舉措。

華創證券首席宏觀分析師張瑜稱，統計造假專項治理對近期經濟數據波動加劇的影響，分別體現在全國和地方兩個層面。在沒有外生衝擊的情況下，4月工業增加值、固定資產投資環比錄得負增長。在地方層面，4月工業增加值和固定資產投資出現了較為罕見的各省區市數據一致向下的現象。此前如此多省區市同比下行曾發生2次，皆因為各地生產受到重大衝擊。其中，第一次是2019年4月受增值稅率下調影響，當年3月搶生產；第二次是去年4月內地出現大範圍物流堵塞。