最大催收公司停業 179員工遭帶往安徽受查

【本報綜合報道】內地最大的催收公司湖南永雄資產管理集團（下稱永雄集團）周四發文，宣布停業，並透露安徽省警方跨省執法，相繼介入多間分公司調查，並把179名員工帶往安徽省採取刑事強制措施，但強調絕對不存在公司違法犯罪行為。

否認違法犯罪 內地傳媒報道，永雄集團在《告全體員工書》中透露，安徽省警方上月3日與10日、本月19日相繼介入該集團衞成公司吉首分公司、懷化分公司、湘潭分公司和邵陽分公司調查，將大量員工帶走並採取監視居住、取保候審、刑事拘留甚至逮捕等刑事強制措施，目前共有3名員工因涉嫌尋釁滋事被批捕，但文章沒有透露受查原因。報道指，該文章周四上午10時許被刪除，安徽省公安廳同日證實案件正在偵辦。

永雄集團2014年4月成立，總部位於湖南省長沙市，分支機構覆蓋全國20多個城市，業務涉及信用卡、消費金融等個人信貸不良資產管理領域。

報道提到，該集團近年來因催收事件多次進入大眾視線，截至周一為止，在投訴平台的投訴量達到153件，當中包括短訊威脅、電話轟炸等投訴。