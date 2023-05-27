港女遊台玩滑翔傘遇險 頭腳受傷

【本報綜合報道】台灣宜蘭縣昨天發生滑翔傘墜落事故，一名來自香港的張姓女子與一名台灣鄒姓男教練在操作滑翔傘的時候，疑受側風影響，失控墜落民居旁空地。張女左腳骨折、頭部撕裂傷，教練左腳撕裂傷，兩人意識清醒，送往陽明交大附設醫院。

宜蘭縣消防局上午10時42分接報，頭城外澳沙灘慶天宮附近有人操作滑翔傘時墜落。警員上午10時57分到場回報，傷者是53歲張姓女子和55歲鄒姓男教練，他們在上午11時由救護車送院。

當地傳媒報道，張女與數名友人從香港到台灣遊玩，昨天在外澳體驗滑翔傘。張女與教練原本降落外澳沙灘，不料途中出現異常，最後墜落民居旁。

鄒姓男教練表示，因為受到側風影響導致滑翔傘失控。有消息指出，滑翔傘起飛時疑似繩索打結或纏到雜草，導致操作困難，無法精準控制轉彎方向，教練選擇迫降在民居，與風速較無關係。就台灣宜蘭滑翔傘意外，香港入境事務處至今未有接獲港人求助。入境處會繼續與特區政府相關部門保持聯繫，留意事態發展。