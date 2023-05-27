報銷物資遭扣薪 醫院員工上吊亡

福建慘案 遺屬斥院方冷漠 福建平潭一間醫院有職員於周四晚上在醫院其中一幢大樓天台上吊身亡，他生前曾為醫院購買大量設備、物資，但因報銷問題受到極大精神壓力。死者父親透露，兒子自前年9月起，因未能出示發票而一直被醫院剋扣工資，質疑院方種種做法都不妥當，至今亦無人與遺屬交涉或慰問，直言院方太冷漠。

涉事的是平潭國德和平醫院，死者是34歲林姓男子，在醫院從事後勤保障工作，每天下班後都會去接孩子放學，可周四下午沒有前往，電話亦無人接聽。死者父親指，兒子於周四早上8時到醫院，11時多還與媽媽通過電話，還安排了下午的消防演習，但到下午就失聯了。

死者妻子到醫院尋找未果，至傍晚6時許，家屬們陸續趕到尋找，仍舊無果。直到晚上9時多，醫院的水電工發現死者吊在大樓天台上，親人知悉後趕忙到天台放下林男，但他已死亡。

死者的母親和妻子於翌日凌晨零時，收到來自死者定時發送的一條訊息，包括死者專為醫院採購開設的支付寶帳號、密碼及醫院物資採購清單，家屬發現原來死者生前遭醫院剋扣工資，精神壓力巨大。死者於2019年到醫院任職，按照要求採購醫療器械等，共計報銷逾11萬元（人民幣‧下同，約12.2萬港元）。由於醫院想以最低價格購入物資，所以死者均通過網絡平台購買，未開具相應發票。

處理採購做法被指不合理 醫院於前年9月曾經要求死者出示發票，否則從每月4,500元（約4,995港元）工資中扣減。至今已經扣除了9萬餘元（約10萬港元），還有兩萬多元（約2.2萬港元）的欠款。

死者父親表示，兒子要撫養兩名小孩，但每月工資全數扣減，連保底生活的錢亦分文不留，他質疑醫院在採購物資兩年後才要求出具發票的做法不合理。警方則指，確有上述情況發生，目前按照非正常死亡調查事件。平潭國德和平醫院成立於2020年3月，是民辦非企業單位，業務範圍包括預防保健科、內科、外科、婦產科及兒科等。本報綜合報道