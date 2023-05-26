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列根號水兵涉毒 美軍調查
美國海軍昨日指，以日本橫須賀為母港的美軍航母列根號有數名水兵涉嫌吸毒及販毒，美軍正調查事件。美軍指，軍方認真看待事件，正與日本執法部門合作調查，仍在初步階段，未知涉及何種毒品和涉案人數。列根號已於周二出港，2018年該艦亦曾有一名水兵涉嫌利用國際郵遞販毒，被移交日本執法部門處理。（綜合報道）
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