列根號水兵涉毒 美軍調查

美國海軍昨日指，以日本橫須賀為母港的美軍航母列根號有數名水兵涉嫌吸毒及販毒，美軍正調查事件。美軍指，軍方認真看待事件，正與日本執法部門合作調查，仍在初步階段，未知涉及何種毒品和涉案人數。列根號已於周二出港，2018年該艦亦曾有一名水兵涉嫌利用國際郵遞販毒，被移交日本執法部門處理。（綜合報道）