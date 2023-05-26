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普京：世界金融體系應去中心化
俄羅斯總統普京前天在莫斯科舉行歐亞經濟論壇全會上表示，全球經濟貿易存在危機，歐亞聯盟去年GDP總量下降1.6%，沒有出現崩潰，又指能源價格已經接近合理水平，俄羅斯仍履行供應能源承諾。他提到世界金融體系去中心化程度愈大愈好，可以減低發生危機時對世界經濟影響。（綜合報道）
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