日揆擬出席北約峰會 商設辦事處

日本傳媒前天引述消息報道，首相岸田文雄計劃參加7月在立陶宛舉行北約峰會，有意為擴大雙方在太空領域、虛假訊息對策等方面合作，並制訂新計劃，屆時可能討論北約計劃在日本設立聯絡辦事處一事。岸田去年6月曾參加北約峰會，若今次成行，將是日本首腦連續兩年出席會議。（綜合報道）