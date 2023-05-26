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華特使赴德 商政治解決烏危機
中國政府歐亞事務特別代表李輝前天在柏林與德國外交部國務秘書米凱利斯舉行會談，雙方就政治解決烏克蘭危機及中德關係等問題交換意見。他稱中方在烏克蘭問題上立場，核心就是勸和促談、政治解決，中方願繼續就此同德方保持密切溝通，為世界提供更多穩定性和正能量。（綜合報道）
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