美最新航母抵挪威 展北約實力

【本報綜合報道】美國海軍最新、最先進及全球最大航空母艦福特號周三抵達挪威首都奧斯陸，日內會與挪威軍方展開聯合演習。英國傳媒昨天形容，這是俄烏戰爭爆發以來，美軍首次派出上述級數航母前赴挪威，藉此展示北約實力。

俄停與芬蘭軍事互訪 挪威軍方表示，福特號到訪是美國與挪威雙邊關係密切重要信號，展示集體防禦及威懾可靠性。亦有報道指，福特號稍後將駛往北極參與下周一起舉行「北極挑戰演習」，屆時會有14個國家約150架戰機參與。俄羅斯駐挪威大使館抨擊福特號到訪挪威，並稱北極沒有需要軍事解決議題，也沒有需要外部干預議題。

韓大批炮彈經美輸烏 與此同時，芬蘭上月加入北約後，已接獲俄羅斯終止兩國互訪軍事設施協議通知。根據協議，俄方每年一次訪問芬蘭，評估當地軍事設施，芬蘭亦可派人前往列寧格勒軍區展開類似訪問。

此外，美國《華爾街日報》前天披露，南韓與美國達成秘密協議，經美國向烏克蘭運送數十萬枚炮彈。有美國官員透露，美國去年首次與南韓接觸，要求向烏提供炮彈，由於傳媒其後揭發事件導致韓方臨陣退縮，不過南韓總統尹錫悅上月與美國總統拜登會晤後出現突破。南韓國防部發言人全河奎翌日指部分報道並不準確，不過承認一直與美國國防部商討彈藥出口事宜。