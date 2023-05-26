烏軍總司令久未露面 傳遇襲須開顱

扎盧日內

【本報綜合報道】俄新社前天引述消息報道，烏克蘭武裝部隊總司令扎盧日內月初在俄軍導彈攻擊下重傷，並接受開顱手術，恐無法繼續指揮軍隊。惟烏克蘭國家安全與國防事務委員會秘書達尼洛夫同日反駁，扎盧日內當天曾與一眾烏軍高級將領向總統澤連斯基簡報前線戰況。

消息人士透露，俄軍導彈擊中赫爾松州波索德－波克羅夫西克附近烏軍指揮所，造成扎盧日內頭部重創，身上有多處彈片傷。他稱扎盧日內獲送首都基輔附近的軍醫院急救，預計能夠活下來，將無法履行指揮職務。

49歲的扎盧日內自本月10日缺席北約會議後一直沒有現身，北約軍事委員會主席鮑爾當時獲悉，對方因前線形勢複雜而未能親身或透過視像參與會議。

美查援烏武器捲攻俄衝突 此外，烏克蘭領土防衞國際軍團下轄俄羅斯志願軍、自由俄羅斯軍團早前越境攻擊俄羅斯別爾哥羅德州。兩支部隊前天宣稱已完成戰鬥及政治任務。美國國家安全委員會發言人柯比表示，美方正調查有人在攻擊中可能使用美援武器報道，已知會烏方不得使用美製武器攻擊俄羅斯領土。美國國防部發言人賴德則指，美國政府沒有批准向第三方，即烏克蘭武裝部隊以外準軍事組織轉讓裝備，烏克蘭政府亦沒有提出類似要求。