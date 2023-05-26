俄傭兵團始創人：或輸掉戰爭

普里高津

【本報綜合報道】俄羅斯僱傭兵瓦格納集團始創人普里高津前天警告，俄軍有可能輸掉俄烏戰爭，導致爆發與十月革命相似革命，建議實施戒嚴。

稱巴赫木特滅5萬烏軍 他日前亦透露，瓦格納為了攻佔烏東戰略重鎮巴赫木特付出陣亡兩萬人代價，成功殲滅5萬名烏軍，同時令另外7萬名烏軍重傷。

普里高津表示，除非國內精英認真對待，否則有可能輸掉戰爭。他又指有種樂觀觀點認為西方國家會厭倦戰爭，中國亦會促成俄烏達成和平協議，自己對此不存希望，期望國防部前副部長米津采夫能夠取代國防部長紹伊古。

當談及巴赫木特一戰時，普里高津透露瓦格納一共招募5萬名俄羅斯囚犯，其中兩成在此戰戰死沙場，又指另有一萬名僱傭兵陣亡，其中八成陣亡死者是彈藥不足所致。美國白宮官員稱，普里高津公布瓦格納陣亡數字與美方估計相若。

至於頓涅茨克人民共和國代理領袖普希林前天宣布，俄羅斯內務部警員開始在巴赫木特執勤，搜尋可能因戰事滯留城內平民，藉此協助眾人離開。他續指俄羅斯緊急情況部及其他部門日後會派人在巴赫木特執行公務，之後展開掃雷任務。