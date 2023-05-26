烏策劃無人機襲克宮 美料澤連斯基不知情

澤連斯基

俄羅斯克里姆林宮月初遭遇兩架無人機闖入，俄方事後指控是烏克蘭所為，烏方否認涉事。美國傳媒前天引述消息報道，美國情報部門相信行動是由烏克蘭特種部隊或情報機關策劃，烏克蘭總統澤連斯基或其他高官未必知情，而烏克蘭亦可能另涉多宗針對俄羅斯人襲擊。

美國知情官員向《紐約時報》表示，美方在克宮遇襲後截取俄羅斯官員對此事及初步調查結果內部討論，俄方似乎對該次行動感到震驚，並把矛頭指向烏克蘭，故此相信事件並非俄方策劃「假旗行動」。

美方料烏另涉針對俄人施襲 此外，美方同時截取烏克蘭官員通訊資料，對方認為是烏克蘭襲擊克宮，卻不知是由誰人計劃或執行。

美國官員強調，目前未有明確證據指向某些烏克蘭官員、單位或特工涉事，情報界對於攻擊克宮是由烏克蘭政府直接批准評估信心程度屬於「低」。由於烏克蘭安全部門保持神秘，且有重疊，美方不清楚各單位之間聯繫，難以確認真正黑手，但部分烏克蘭秘密行動很大程度是獨立執行，不會由澤連斯基或高官直接批准，可能是訂立廣泛秘密行動範圍後，讓安全部門自行決定打擊目標。

除了襲擊克宮，美方相信烏克蘭亦涉及暗殺俄羅斯知名極右理論家的女兒杜金娜（Daria Dugina）、著名親俄軍事博主塔塔爾斯基（Vladlen Tatarsky），以及襲擊多個接壤烏克蘭邊境的俄羅斯城鎮。美情報界認為烏克蘭各單位開始變成鬆散聯盟，僅在俄羅斯境內外展開有限行動，一些任務可在澤連斯基幾乎沒有監督下執行。

俄稱艦隊遭烏無人快艇攻擊 與此同時，俄羅斯國防部前天發布一段片段聲稱，3艘烏克蘭無人駕駛快艇當天清晨5時30分左右，在土耳其博斯普魯斯海峽東北方約140公里黑海海域，攻擊俄軍黑海艦隊電子偵察船伊萬胡爾斯號。一眾快艇遭伊萬胡爾斯號甲板上14.5毫米口徑機關槍擊中，隨後變成火球。

另一邊廂，澤連斯基前天表示，烏克蘭若獲國際提供F16戰機抗俄，將是一個信號，表明俄羅斯侵略即將敗北，俄方也會變得更脆弱且進一步受到孤立。他又呼籲西方國家盡快提供F16戰機及相關訓練，並稱盡快作出決定就可爭取時間保護烏克蘭領空。

至於中共中央政治局委員、中央政法委書記陳文清近日在莫斯科，與俄羅斯聯邦安全會議秘書帕特魯舍夫共同主持中俄執法安全合作機制第八次會議。他稱中方願同俄方制訂好合作措施，踐行共同、綜合、合作、可持續的安全觀，共同落實全球安全倡議，更好維護兩國和國際社會安全利益。帕特魯舍夫則說，深化俄中全面戰略協作夥伴關係是俄方堅定不移方針，以元首共識為指引，全面推進兩國執法安全合作，將為俄中應對安全風險挑戰提供有力支撐。本報綜合報道