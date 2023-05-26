兩岸國際

荷副相訪華晤韓正 聚焦共贏

荷蘭副首相兼外交大臣胡克斯特拉周二起訪華兩天，中國國家副主席韓正周三在北京會見胡克斯特拉。兩人均表示，中荷雙方應保持溝通交往，推動發展兩國關係。韓正指出，中荷雙方應立足長遠，面向未來，加強溝通交流，聚焦互利共贏，為兩國企業合作創造更好的條件，促進全球產業鏈供應鏈穩定暢通。（綜合報道）
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