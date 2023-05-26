美F16遲交 台防長稱2026年全到貨

【本報綜合報道】美國空軍承認延誤對台灣交付F16戰機，不只因新冠疫情影響生產鏈，更因洛歇馬丁公司面對複雜的技術問題。台國防部周三說明，因軟件研發進度延遲，預計明年第3季出廠。另有傳美方擬售台4套國家先進防空系統（NASAMS），台媒周四引述相關人士指，台空軍計劃將此納入下年度國防部預算的概算內。

台空軍以代號「鳳翔專案」向美採購66架全新F16V（Blk70）戰機，未來將部署台東志航基地。台國防部周三晚發布新聞稿指，美方於年初出廠的兩架F16V（Blk70）為原型測試機，主要用於設計研發飛行操控軟件，其中一架為巴林訂購。台灣所購的F16V（Blk70）因相關軟件研發延遲，料明年第3季出廠。美國國防部已成立高階專案督管，確保洛歇馬丁如期如質履約。台防長邱國正昨亦指，操控軟件需作調整，仍在改進中，原則上2026年66架都會到貨。

台軍方內部上月傳出美方計劃售台4套NASAMS，加強台灣重要軍用機場及防衞戰力。相關人士周四向台媒表示，台空軍擬將採購NASAMS納入下年度國防部預算的概算內，並爭取行政院同意支持這項採購計劃。經費方面，相關人士指美國本周宣布出售一套NASAMS給烏克蘭，經費不包括導彈約為2.85億美元（約22.2億港元），台灣若以同樣基準採購4套，經費料為11.4億美元（約88.8億港元），但實際金額仍視台方的採購選項而定。