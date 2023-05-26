微軟指華黑客 滲透美關鍵基建

【本報綜合報道】美國微軟公司和西方情報機構周三同時指出，一個中國政府支持的黑客組織，一直對廣泛美國關鍵基礎設施進行間諜活動，範圍從電訊以至到交通樞紐都有涉及，而其中微軟更在報告中表示，有關間諜活動還針對關島這個對美國來說具有重要戰略意義的軍事基地所在地。

微軟在報告中稱，這個名為「Volt Typhoon」的中國黑客組織在2021年或之前開始活躍，其目標是通訊、製造、公用事業、交通、建築、海事、政府、資訊科技和教育等美國多個行業，尋求能夠在未來危機中，擾亂美國和亞洲地區之間關鍵通訊基建的能力。據《紐約時報》報道，滲透的重點是關島和美國其他地區的通訊基礎設施，美國情報部門對此尤為擔憂，因為關島是台灣被入侵時美國的軍事反應中心。

微軟指，Volt Typhoon還沒有打算製造破壞，相反是打算在不被發現的情況下，盡可能長時間地執行間諜活動，並保持接達權限。微軟稱，要減輕有關攻擊「可能具有挑戰性」，敦促受影響的客戶「關閉或更改所有受感染帳戶的憑證」。目前尚不清楚有多少組織受到影響。

北京斥散布虛假訊息 在北京，中國外交部發言人毛寧昨日反駁，這是美國出於地緣政治目的，發動五眼聯盟國家採取的集體虛假訊息行動。至於某些公司此次參與其中，說明美國除了政府機構之外，還在拓展散布虛假訊息的新渠道。