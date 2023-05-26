44歲德桑蒂斯選總統 黨內先撼76歲特朗普

大熱連任佛州州長 簽令禁華公民買地 美國佛羅里達州州長德桑蒂斯周三正式宣布參加明年的總統選舉，爭取共和黨總統候選人提名。他指美國正面臨邊境、罪案及民生等問題，強調會帶領國家復興。隨着對華態度強硬的德桑蒂斯加入戰團，共和黨合共有7人角逐總統候選人提名，其中德桑蒂斯被視為76歲的前總統特朗普頭號勁敵。

44歲的德桑蒂斯在社交網站Twitter上發布一段約一分鐘短片，以「我參選總統，領導我們偉大的美國復興」為口號，公布問鼎白宮，短片中他將美國邊境的情況形容為「災難性」，又指城市「罪案猖獗」、左派在「灌輸」自由主義等情況，描述為美國面臨的普遍危險，並稱自己將是解決這些問題的人。

直播參選一度故障被抽水 其後他透過Twitter的語音平台「Spaces」，與Twitter行政總裁馬斯克等人對談。惟對談開始後不久就發生技術故障，德桑蒂斯和主持人都在平台中消失連不上線。在中斷期間，拜登的社交平台團隊頻頻在Twitter留言：「這邊的連結正常」，呼籲網民到拜登的連任網站捐款。特朗普也不忘在旗下社交平台「抽水」，稱：「我的紅色按鈕較大、較好、較強大，並正常運作（真的！）。」

在一片雜聲、斷線混亂下，近半小時後馬斯克才發布了一條新的連結，對談始得以進行。主持人向德桑蒂斯提出首個問題，問他為何選擇在Twitter Spaces公布參選而非傳統平台，他就以自己應對新冠疫情的手法為例，表示自己喜歡「反其道而行」。惟這也無法扭轉網民對德桑蒂斯出閘脫腳的觀感，社交媒體上的「#DeSaster」（玩弄德桑蒂斯姓氏，暗指「災難」）hashtag炒得火熱。

英媒和益普索本月民調顯示，特朗普黨內支持度為49%，德桑蒂斯支持度僅19%。共和黨民調專家艾爾斯認為，目前共和黨選民分為三部分，特朗普鐵桿支持者佔30至35%、反特朗普選民約10%，其餘則稱之為「可能特朗普支持者」。他認為，德桑蒂斯目前看似搶奪特朗普鐵桿支持者，多於爭取可能特朗普支持者。德桑蒂斯應嘗試令尋找特朗普替代者的選民相信，他才是合適人選。

獲共和黨大金主表態支持 美國智庫企業研究所、共和黨分析師斯泰爾瓦特也同意，德桑蒂斯不應一邊討好特朗普支持者，同時尋求黨內其他派別支持。斯泰爾瓦特認為，德桑蒂斯需要首先在反特朗普選民中建立強大基礎，然後才嘗試擴大吸引力。但德桑蒂斯似乎選擇最先吸引保守派選民支持，讓潛在捐贈者和支持者感到失望。

不過，共和黨大金主、Point Bridge資本始創人蘭伯特（Hal Lambert）已經表態支持德桑蒂斯，並呼籲特朗普「是時候交棒給年輕世代了」。本報綜合報道