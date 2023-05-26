求愛搵命博 絕食體重僅24公斤 15歲女減肥命殞

為了減肥，廣東省一名15歲患有神經性厭食症少女自農曆新年大年初三起只肯喝水，獲送往東莞市某間醫院接受治療。由於她陷入昏迷，加上全身多個器官受損甚至衰竭，至3月轉送深圳市兒童醫院，當時體重只得24.8公斤，就連醫生亦驚嘆輕得就像一張被子。內媒前天報道，少女經搶救20多天仍然未醒，最終在母親陪伴下走完人生最後一程。

由農曆新年開始，少女小玲（化名）經歷50多天沒有進食、只肯喝水減肥，隨後在家開始神志不清，獲送至東莞市一間醫院。經檢查後，她身上出現14種疾病，已無法自主呼吸，嘴角甚至滲血，最大問題是瞳孔對光沒有反應，意味腦幹已經受損，未必能夠清醒。

逾50天無進食 輕如被子 經轉送深圳市兒童醫院，小玲接受電腦斷層掃描。過手醫生此時才驚覺，小玲身高達到165厘米，體重只得24.8公斤，抬起對方時感覺好輕，「像抬一張被子」，於是再三叮囑其他醫護人員必須小心，動作亦要減慢，防止在移送期間造成病人骨折。

小玲母親憶述，女兒就讀小學六年級時體重最多約52公斤，至近年開始出現減肥意識，包括要求所吃東西不要放油。她另提及小玲暗戀一名少年，對方卻喜歡另一名較女兒更瘦女孩，加上班上另一名女同學只吃青菜，導致女兒開始不吃米飯主食，最終踏上絕食之路。當談及為何不阻止女兒減肥時，父母透露兩人早已多次強行帶小玲赴院接受治療，最終得悉愛女患上神經性厭食症。

搶救後未醒 父母終放手 縱使小玲獲送院接受治療，她卻沒有醒來。她的父親得悉院方期望家屬能夠「做個選擇」時，哽咽地說：「放棄於心不忍。」然而，小玲父母經再三考慮後，最終還是決定放手，由母親陪伴愛女走過最後一程。

南京市中醫院神志病科主任王挺解釋，神經性厭食症是以進食障礙為主精神心理疾病，患者對自身體重等具有超乎尋常觀念及殘酷過激行為，甚至會覺得自己所做一切正確，無法聽進別人勸說。本報綜合報道