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昆明傳陷債務危機 官方闢謠
雲南昆明市周二傳出消息稱，兩間昆明城投企業分別為兩億元和10億元人民幣（約2.25億至11億港元）的融資券在日前到期，但最終實現兌付，外界關注其資金來源，如何在短期內湊夠兌付資金。近日網上流出一些文件，直指地方政府和旗下融投資平台面臨債務到期的危機，昆明市國資委周三發聲明闢謠。（綜合報道）
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