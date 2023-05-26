兩岸國際

昆明傳陷債務危機 官方闢謠

雲南昆明市周二傳出消息稱，兩間昆明城投企業分別為兩億元和10億元人民幣（約2.25億至11億港元）的融資券在日前到期，但最終實現兌付，外界關注其資金來源，如何在短期內湊夠兌付資金。近日網上流出一些文件，直指地方政府和旗下融投資平台面臨債務到期的危機，昆明市國資委周三發聲明闢謠。（綜合報道）
第一手消息請下載on.cc東網 iPhone/ iPad/ Android/
本文連結 :
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc