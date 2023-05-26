雲南5少年厭學 受騙偷渡緬甸

【本報綜合報道】內媒周二報道稱，雲南省宣威市落水鎮5名少年被騙偷渡至緬甸，其中4人為年僅14歲的中學生。據了解，各人出走前因厭學長期在家。報道指，有一人交付超過21萬元人民幣（約23.6萬港元）贖金後得以返家。目前當地警方已立案調查，正想辦法營救其餘各人。

僅一人交贖金後返家

據了解，上述少年於今年3月至4月期間被騙偷渡至緬甸，其中李明、高進、孫力、胡焱4人同為落水鎮中學中二學生，另一人為高進的17歲堂兄高翔。各人失蹤後，家人懷疑他們被騙到緬甸，於是報警。被騙的少年多數來自貧窮家庭，由於無心向學，於是想賺錢養家才被騙。其中一名少年的母親對內媒稱，如果家裏條件好一點，少年就不會想着去掙錢而被騙。另有家長表示，擔心孩子遭受虐待，甚至性命不保，現在只盼孩子能早日安全回家。