巴拉圭總統：可與陸貿易 但拒斷交台

【本報綜合報道】與台灣有邦交的南美洲國家巴拉圭政府8月換屆，即將卸任的總統貝尼特斯（Mario Abdo Benitez）周三表示，總統當選人培尼亞（Santiago Pena）承諾維持與台60年來的外交關係，巴拉圭對與中國大陸貿易持開放態度，但不會屈於壓力與台斷交。

指繼任人承諾維持與台關係

貝尼特斯在卡塔爾經濟論壇上表示，他在2018年上台後改變與台的戰略聯盟關係，自此貿易大幅增長。他指出，之前只有巴拉圭與台灣間的合作，改變戰略後，他們已邁向更具互補性的戰略聯盟。他又指，巴拉圭在其任內與台灣的貿易增長500%，若持續下去，他們將有足夠理由捍衞與台灣的戰略聯盟，下屆政府可能帶來更多台灣投資。