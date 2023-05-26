疫情未緩 北京籲市民搭車戴口罩
【本報綜合報道】北京市衞健委日前發布今年第20周（5月15日至21日）疫情周報，全市共報告法定傳染病14種、2.5萬多宗，其中1人死亡。報告病例中數目最多為新冠肺炎。該衞健委呼籲市民乘坐公共交通工具時佩戴口罩。
單周增2.5萬宗新冠
上述報告顯示，本周北京市法定傳染病報告發病數較上周有所上升，其中以呼吸道傳染病為主要報告病種，佔96.5%。統計發現，北京的新冠報告發病數已連續四周居位榜首，由第17至20周依次為6,438宗、10,508宗、18,081宗、25,544宗；第20周的報告發病數更是第17周近4倍。除乘坐公共交通工具，市衞健委建議市民進入密閉環境、人員密集場所時也應佩戴口罩；接觸快遞、升降機按鈕、門把手等公共設施後應洗手或手消毒。在日常生活中，打噴嚏或咳嗽時應用紙巾遮掩口鼻。同時保持環境通風，密切關注自己及家人的身體狀況，不要帶病上班、上學。
內地近期再次感染新冠的病例增加，南方醫科大學公共衞生學院生物安全研究中心主任趙衞指出，感染者應暫時避免前往學校、地鐵等公共場所，如有必要則一定全程戴口罩。陝西省教育廳周三發布《陝西省學校突發公共衞生事件2023年第3號預警》，並將新冠病毒感染列為特別關注事件。
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