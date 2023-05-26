疫情未緩 北京籲市民搭車戴口罩

單周增2.5萬宗新冠

上述報告顯示，本周北京市法定傳染病報告發病數較上周有所上升，其中以呼吸道傳染病為主要報告病種，佔96.5%。統計發現，北京的新冠報告發病數已連續四周居位榜首，由第17至20周依次為6,438宗、10,508宗、18,081宗、25,544宗；第20周的報告發病數更是第17周近4倍。除乘坐公共交通工具，市衞健委建議市民進入密閉環境、人員密集場所時也應佩戴口罩；接觸快遞、升降機按鈕、門把手等公共設施後應洗手或手消毒。在日常生活中，打噴嚏或咳嗽時應用紙巾遮掩口鼻。同時保持環境通風，密切關注自己及家人的身體狀況，不要帶病上班、上學。