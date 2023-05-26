台景點交通接炸彈恐嚇 陸生於內地向警認責

台灣近期有多個觀光景點和公共交通工具收到炸彈恐嚇信，警方懷疑是曾在台求學但已離境的大陸研究生張海川所為。警政署警政委員周幼偉周四表示，兩岸持續交流情報，大陸公安單位已於本月5日傳喚張海川到案說明。

台灣立法院司法及法制委員會昨日邀請法務部、調查局、警政署首長列席，就有關台灣各機關、風景區等不斷收到「詐」彈信恐嚇，政府相關機關如何因應境外資訊恐攻進行專題報告，並備質詢。多地接連收到匿名恐嚇信件，浪費檢警調人力，造成業者停業損失。

民進黨立委湯蕙禎質疑，地檢署當初沒有限制有前科的張海川出境，又問當局是否掌握大陸動態，以及有沒有模仿犯、學習犯的效應。周幼偉表示，兩岸執法單位持續合作，並透過兩岸共同打擊犯罪及司法協議來交流情報，目前看來沒有模仿效應，多數案件研判均為張海川所為。

台灣圖書館續收恐嚇信 周幼偉又指，張海川向大陸警方坦承犯下多數對台恐嚇案，但否認利用前立委名義寄送恐嚇電郵。刑事局指出，張海川因涉恐嚇罪被起訴，但未限制出境、出海，之後涉及多宗恐嚇案件卻傳訊未到，台方已發布通緝。

台灣有關部門公布炸彈恐嚇案進展之際，台灣圖書館副館長翁誌聰昨日表示，收到IP來自大陸的恐嚇信，聲稱要在廁所放置7個遙控炸彈，並預計於當日上午11時引爆。由於員工未開館時就發現此封信，於是立即啟動應變措施暫停開館，並張貼通告和網絡訊息通知讀者延遲開館。

翁誌聰提到，除了在大門口、自修室、藝文中心3個出入口放置公告，禁止民眾進入，也派遣專人管制各出入口。圖書館閉館與警方全面巡檢後，於上午11時10分重新開館。本報綜合報道

張海川