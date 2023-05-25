泰店主不拾遺 4.5萬還遊客

泰國有一名木瓜沙律店店主，近日在社交平台尋找兩名不慎把背包遺留店內的遊客，背包裏裝有護照、現金及價值逾20萬泰銖（約4.5萬港元）的財物（上圖），失主後來返回店中，領回他的背包（下圖），裏面的物品均完好無損。不少網民讚店主體貼而且有誠信，亦有人分享在店內發生的類似經歷。