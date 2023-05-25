明宣德年製盒子 281萬成交超預期

【本報綜合報道】一個中國明朝宣德皇帝年間製的盒子近日在英國英格蘭伯克郡一個拍賣會，以28.8萬英鎊（約281萬港元）成交，遠高於6,000至一萬英鎊（約5.8萬至9.7萬港元）的預估價。

美國傳媒周二指，該個盒子呈圓形，直徑約12厘米，盒面設有石榴、金色樹枝及花朵等圖案，於1430年代在北京紫禁城附近的皇家作坊製造，上面刻有「大明宣德年製」字樣。拍賣行稱，它是全球已知宣德年製的5件作品之一，其中有3件是博物館或其他機構收藏品，一件則為私人收藏。

拍賣師表示，大部分標記為宣德年製的作品後來都被發現是複製品，今次的盒子是其職業生涯的亮點，可能今後再難看見如此稀罕的物件。盒子於1946年由英國少校拉德克利夫（Edward Copleston Radcliffe）以19英鎊（約185港元）購得，在他1967年去世後一直無人問津，其後拉德克利夫家人把盒子交給拍賣行，上周被亞洲一位私人收藏家拍下。