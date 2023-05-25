美藝術家作品 各地網民感吸引 AI構想城市 無車更寫意

【本報綜合報道】人工智能（AI）應用範圍極廣，甚至可以引發人們多加思考。澳洲傳媒周三報道，美國紐約一名男藝術家早前透過AI繪圖，製作多張城市構想圖片，展現社區不同一面，成功吸引各地網民求圖。他希望政府或城市規劃人員有天能夠使用同類系統，建造不一樣社區。

冀未來規劃可參考 卡茨（Zach Katz）剛開始時，利用AI繪圖功能改造紐約布魯克林街景，把一條原本布滿汽車的街道改成步行長廊，並加上噴泉、植物、孩童玩耍等元素，令整個社區瞬間變得生氣勃勃。他解釋自己作品並不複雜，只需把路上汽車移除，再加上其他元素，那就能展現街道美好一面。

自作品上載網絡後，多地網民紛紛要求改畫自己身處城市，卡茨至今已完成澳洲新南威爾士省悉尼、維多利亞省墨爾本及昆士蘭省布里斯班等地社區構想圖片。他期望圖片能夠激發人們想像力，更好地利用公共空間。