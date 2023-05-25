英阻留學生帶受養人居住 明年實施
【本報綜合報道】英國政府近日計劃減少人口淨移入數字，內政大臣柏斐文周二公布會取消大部分國際學生帶同受養人留英的權利，新措施將於明年1月實施。
減少人口淨移入數
新措施下，除了修讀研究課程的研究生，其他國際學生不能帶父母或子女前往英國，國際學生在完成學業前不能轉為工作簽證，以防止濫用簽證系統，畢業後則仍可留英兩年。同時，英方會打擊專門提供移民服務的不法教育中介。柏斐文去信國會指出，與國際學生一同來英的受養人數量近年意外上升，上述措施能確保英國達成國際教育戰略目標，亦可以減少人口淨移入數字。首相府發言人指，首相辛偉誠認為對國際學生受養人採取行動能顯著減少人口淨移入。
英國政府今日公布官方移民數據，部分預測顯示截至去年12月的前12個月，人口淨移入可高達70萬，超越截至去年6月前12個月的50萬人。根據內政部，去年發出485,758份擔保學生簽證，創下新高，並向國際學生的受養人發出135,788份簽證，是2019年的6倍。
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