英阻留學生帶受養人居住 明年實施

減少人口淨移入數

新措施下，除了修讀研究課程的研究生，其他國際學生不能帶父母或子女前往英國，國際學生在完成學業前不能轉為工作簽證，以防止濫用簽證系統，畢業後則仍可留英兩年。同時，英方會打擊專門提供移民服務的不法教育中介。柏斐文去信國會指出，與國際學生一同來英的受養人數量近年意外上升，上述措施能確保英國達成國際教育戰略目標，亦可以減少人口淨移入數字。首相府發言人指，首相辛偉誠認為對國際學生受養人採取行動能顯著減少人口淨移入。