歐委會上訴 促蘋果補稅千億

歐盟委員會於2016年決定歐盟成員國愛爾蘭的兩項稅務裁決，讓蘋果的稅務負擔在長達20多年間被刻意降低，該公司2014年在愛爾蘭繳納的稅率僅0.005%，歐盟普通法院則在2020年裁定歐盟監管機關未達到證明蘋果享有不公平好處的法律標準。歐盟委員會現時上訴至最高法院，代表律師洛文塔爾（Paul-John Loewenthal）指出歐盟普通法院的判決在法律上有缺陷，應予以駁回，而案件結果將決定成員國是否可繼續讓跨國企業大量減稅，以換取就業機會與投資。