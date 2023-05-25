歐委會上訴 促蘋果補稅千億
【本報綜合報道】歐盟委員會周二向歐洲聯盟法院提出上訴，尋求推翻歐盟普通法院的裁決，要求美國蘋果公司補交破紀錄的130億歐元（約1,097億港元）稅款。
歐盟委員會於2016年決定歐盟成員國愛爾蘭的兩項稅務裁決，讓蘋果的稅務負擔在長達20多年間被刻意降低，該公司2014年在愛爾蘭繳納的稅率僅0.005%，歐盟普通法院則在2020年裁定歐盟監管機關未達到證明蘋果享有不公平好處的法律標準。歐盟委員會現時上訴至最高法院，代表律師洛文塔爾（Paul-John Loewenthal）指出歐盟普通法院的判決在法律上有缺陷，應予以駁回，而案件結果將決定成員國是否可繼續讓跨國企業大量減稅，以換取就業機會與投資。
公司反駁已在美繳稅
蘋果反駁指，公司已在應納稅國家繳納份額公平的稅金，歐盟聲稱應歸屬於愛爾蘭分公司的利潤，實際上要在美國納稅，歐洲所稱應在愛爾蘭納稅的獲利，公司在美國為此繳納約200億歐元（約1,688億港元）稅金。
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