特朗普掩口費案 黨內初選季開審

私藏密件案完成搜證 外界料起訴 美國前總統特朗普涉嫌私藏華府機密文件，美媒周二指負責調查事件的特別檢察官史密斯（Jack Smith）已完成搜證和盤問證人工作，部分特朗普圈子的人預期特朗普會被起訴，但目前未知史密斯的決定。曼哈頓法院同日就特朗普涉向艷星斯蒂芬妮等人支付掩口費舉行審前聆訊，法官排期明年3月25日開審，正值明年總統選舉的黨內初選季。

特別檢察官盤問員工 知情人士透露，檢察官近日完成盤問海湖莊園的幾乎所有員工，由特朗普政治顧問到女傭、維修工人都是查問對象，部分人更接受數次盤問。檢察官近來數周亦進行一連串的大陪審團訪談。史密斯的團隊一直調查是否有人試圖阻撓刑事調查，他們獲得的證據似乎表明特朗普在被要求交出華府文件後仍持有密件。國家檔案和紀錄管理局（NARA）上周發信指，將把特朗普和其顧問之間關於如何解密文件的通訊紀錄，交給史密斯團隊。此外，史密斯團隊仍在調查特朗普及其親信為扭轉他2020年大選失利的行為。

另外，特朗普涉向斯蒂芬妮支付掩口費，紐約曼哈頓檢察官辦公室早前起訴他34項偽造商業紀錄重罪，他否認指控。特朗普周二在佛州海湖莊園透過視像出席案件聆訊，他身穿藍色西裝，坐在美國國旗前，身旁有代表律師，聆訊歷時約15分鐘。

法官摩臣（Juan Manuel Merchan）建議特朗普取消審訊期內的所有其他義務，特朗普與律師商議後翹手而坐，他整場聆訊沒有太多發言。摩臣指，與特朗普的律師團隊和檢察官商討後，決定案件排期明年3月25日審理。此外，摩臣審視了本月8日發出、規範特朗普審訊前行為的命令，他重申特朗普可就案件發聲及為自己辯護，但不能利用檢方提交的證據來攻擊證人或在社交平台發布敏感文件。若違反規定，有機會構成藐視法庭。

特朗普斥侵犯言論自由 聆訊後，特朗普在社交網發文控訴自己的言論自由受侵犯，法院強迫他們同意在初選季中段開審，並稱：「非常不公平，這正是激進左翼民主黨人想要的。這是干預選舉，美國從未發生過這樣的事！！！」本報綜合報道

特朗普控訴自己的言論自由受侵犯。 檢察官近日完成盤問海湖莊園的員工。 史密斯