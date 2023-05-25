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俄延長押涉諜美記者
俄羅斯法院周二延長拘押《華爾街日報》記者格爾什科維奇多3個月，至今年8月30日。周二的法院聆訊秘密進行，傳媒無法獲案件資料，亦不知道格爾什科維奇或美國駐俄使館代表有否出席聆訊。31歲的格爾什科維奇3月底在俄羅斯軍事工業區葉卡捷林堡被俄國當局拘捕，指他干犯間諜罪，一旦罪成最高可判監20年。（綜合報道）
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