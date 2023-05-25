兩岸國際

華籍漁船遇難昨沉沒

中國籍遠洋漁船「魯蓬遠漁028」上周二凌晨在印度洋中部海域傾覆，船上39人全失蹤。中國交通運輸部周三消息指，該漁船已沉沒，目前打撈起的遺體維持7具。交通運輸部稱，「魯蓬遠漁028」在周三凌晨2時12分沉沒，位置位於水深約5,000米。截至當日早上11時，現場仍有7艘作業船舶。（綜合報道）
第一手消息請下載on.cc東網 iPhone/ iPad/ Android/
本文連結 :
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc