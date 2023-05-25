華特使訪法 撐歐加強戰略自主

【本報綜合報道】正在歐洲訪問的中國政府歐亞事務特別代表李輝，周二在法國巴黎與法國外交部政治和安全事務總司長蒙多洛尼舉行會談，就政治解決烏克蘭危機和中法關係等問題交換意見。李輝表示，中方支持歐洲加強戰略自主，推動構建均衡、有效、可持續的歐洲安全架構。蒙多洛尼稱，相信中方可為歐洲恢復和平發揮建設性作用。據俄羅斯媒體報道，李輝將於明日轉到俄國訪問。

聚焦解決烏危機

據中國外交部新聞稿，李輝指出，中法要落實好兩國元首的重要共識，不斷深化各領域務實合作，密切在重大國際議題和地區熱點問題上的溝通協作，繼續為世界的和平、穩定與發展做出新貢獻。他表示，中法在烏克蘭問題上存在不少共識，中方願與各方加強對話交流，繼續擴大政治解決危機的公約數，為停火止戰逐步積累共識，打下基礎。中方支持歐洲加強戰略自主，推動構建均衡、有效、可持續的歐洲安全架構。