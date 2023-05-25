中俄總理會晤 推動務實合作

【本報綜合報道】俄羅斯總理米舒斯京周二至周三先後訪問上海和北京，展開上任後首次對華正式訪問。中國國務院總理李強昨日在北京人民大會堂會見米舒斯京，稱將推動兩國各領域務實合作，邁上新台階。國家主席習近平同日下午亦在人民大會堂會見米舒斯京，指中俄各領域合作穩步推進，正逐步實施已達成的協議，應繼續利用好合作優勢。

中方周三在人民大會堂東門外的廣場上舉行歡迎儀式和儀仗隊檢閱，並與俄羅斯代表團出席雙邊擴大會談。英媒報道稱，李強與米舒斯京會面時表示，中俄務實合作呈現良好發展態勢，兩國投資規模不斷提升，中方願與俄方共同努力，推動兩國各領域務實合作邁上新台階。

米舒斯京：共同應對西方制裁 俄羅斯媒體報道指，米舒斯京在會面時表示，俄中關係正處於前所未有的高水平，兩國相互尊重彼此的利益，有意共同應對由國際局勢動盪加劇及西方制裁帶來的新挑戰。俄媒指，兩國高層舉行會談後，將簽署多項雙邊協議。

在莫斯科，俄羅斯總統普京於安全事務高級代表國際會議上發表視頻講話。他指全球不穩定加劇，主要是由於一些國家試圖保持主導地位，而忽視其他國家的主權和利益，強調要在相互尊重原則基礎上共同努力，並指制裁和訛詐絕對不能接受。