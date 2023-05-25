親烏軍團認損傷誓反俄

攻打別爾哥羅德州被擊退 俄羅斯周二宣稱擊退越境攻打俄羅斯別爾哥羅德州的親烏克蘭武裝分子。行動由俄羅斯人組成的志願軍「自由俄羅斯軍團」執行，一名士兵揚言這只是軍團在俄羅斯領土的第一次行動，今後行動規模只會愈來愈大。烏克蘭高級官員證實，參加別爾哥羅德州行動的志願部隊有損失，但不足以影響戰備狀態。

一名50歲、行動呼號為凱撒的自由俄羅斯軍團二等兵向美國《紐約時報》表示，別爾哥羅德州的戰鬥周二仍在繼續，更成功殲滅俄軍一個步兵連。他揚言，行動目標是在俄烏之間建立非軍事區，消滅為普京政權服務的武裝分子，並向俄羅斯人民證明在俄境內抵抗和反對普京政權是可能的，這些目標已成功實現。烏克蘭高官形容，烏軍在行動上主要發揮支持作用，在俄方反擊下保護烏克蘭邊界。烏軍正等待確認上述俄軍步兵連的情況，重申無烏克蘭人進入俄領土。

烏方宣稱反攻武器到位 自由俄羅斯軍團於去年8月成立，由俄羅斯人組成，在烏克蘭國際軍團的保護傘下運作。烏克蘭國際軍團包括由來自美國、英國、白羅斯、格魯吉亞等地人士組成的單位，它由烏克蘭武裝部隊監督，由烏克蘭軍官指揮。士兵形容，要加入自由俄羅斯軍團並不容易，須接受數輪背景調查和測謊。烏克蘭官員指，俄羅斯情報人員多次試圖滲透自由俄羅斯軍團。

與此同時，烏克蘭國防部情報總局局長布達諾夫接受日本電視台採訪時宣稱，反攻所需的最基本的武器儲備已經到位，行動將很快開始。報道指，烏方為了順利地持續推進行動，需要儲備大量武器和彈藥。布達諾夫暗示，俄軍將頑強抵抗，這有可能是一場長期的激烈戰鬥。烏克蘭總統澤連斯基本月中曾指，人們期待已久的針對俄羅斯軍隊的軍事反攻，很快就會邁出重要的第一步。本報綜合報道