晤IAEA總幹事格羅西 秦籲維護核不擴散

【本報綜合報道】國務委員兼外長秦剛周二在北京會見國際原子能機構（IAEA）總幹事格羅西，秦剛呼籲IAEA妥善處理美英澳核潛艇合作（AUKUS）和日本核污染水排海問題，維護IAEA權威和公信力，維護國際核不擴散體系，維護國際安全。格羅西指IAEA致力於防止核擴散，尊重成員國決策，將保持中立，以透明方式就美英澳核潛艇合作開展相關磋商。

秦剛指，中方維護自衞防禦的核戰略，致力於維護以《不擴散核武器條約》為基石的國際核不擴散體系，堅定支持和平利用核能事業，堅定加強本國核安全，支持核安全國際合作。他希望IAEA以客觀、公正、專業態度履行保障監督職責，堅決抵制個別國家泛化國家安全概念、干擾和破壞正常的國際合作秩序。

IAEA願與華推動核能和平開發 格羅西表示，IAEA讚賞中方在和平利用核能方面取得的成就，高度重視同中方的合作，認真對待中方在涉台問題上的關切。IAEA願同中方深化合作，加強IAEA能力建設，推動核能和平開發利用。IAEA不會為任何國家核污染水排海背書，不會同意任何違反國際安全標準的活動。

格羅西周一起訪華7日，期間將與中國外交部、生態環境部和中國國際發展合作署的代表會面，並將參觀清華大學、北京協和醫院和山東省石島灣核電廠以及上海核設施和研究機構。