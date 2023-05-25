岸田文雄稱日本無意加入北約

岸田文雄

【本報綜合報道】日本首相岸田文雄去年6月首次參加北約峰會，原本是圍堵俄羅斯的北約觸手開始伸延到亞洲，外界關注亞洲版北約能否成形。岸田文雄昨日出席國會會議時證實北約計劃在日本開設聯絡處，但日本無意加入北約。中國外交部發言人毛寧同日表示，北約突破區域限制向其他地區擴展，亞太不歡迎集團對抗、不歡迎軍事對抗。

北約擬東京開設聯絡辦 日本駐美大使富田浩司本月10日透露，北約考慮在日本東京設立聯絡辦公室，若成立將會是北約在亞洲第一個官方機構。岸田強調，目前未知北約就開設聯絡辦公室所做的決定。日媒早前披露，北約擬與日本在今年7月前簽訂協議，明年在東京開設聯絡辦事處，深化網絡安全合作，並與南韓、澳洲及新西蘭等區域重要夥伴定期磋商。

另外，岸田文雄在國會會議亦談及核裁軍，他指會以七大工業國集團（G7）峰會達成的《廣島願景》為基礎，爭取其他擁核國參與，陸續履行《廣島行動計劃》提及的要點。《廣島行動計劃》內容主要有5點，包括倡導各國繼續不使用核武、公開有關核武的情報增加公眾透明度、減少核武數量、防止核武器擴散與和平利用核能，以及邀請他國領導人到訪廣島原爆點。