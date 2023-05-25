F16延誤交台 美自揭存在技術問題

【本報綜合報道】美國對台軍售項目出現延誤交付的情況，包括F16戰機。美媒周二報道，美國空軍承認延誤交付F16的原因不只因之前所說的新冠疫情影響生產鏈，負責組裝的美國軍工企業洛歇馬丁面對的技術問題更為嚴峻。

美國空軍向美媒發聲明表示，F16在生產交付上遭遇複雜的開發挑戰，美國和台灣政府及洛歇馬丁積極處理交貨延遲的問題；又指正盡一切努力找出方法，盡快將這批能全面運作的戰機交付給美國盟友。聲明稱，得知洛歇馬丁出現技術問題後，美國國防部官員立刻與該公司聯絡，並親自到其位於南卡羅萊納州格林維爾的組裝廠，直接會晤公司高層討論相關問題。

洛歇馬丁稱密切應對挑戰 交貨延遲背後的技術問題此前從未曝光，但聲明未有具體說明遇上何種困難。洛歇馬丁發言人則稱，正與美國政府密切應對挑戰，以支持達成美國的安全目標。惟有分析師指出，部分F16已服役5個月，亦已開始交付巴林；美方未有說明售予巴林的F16是否同遇「開發挑戰」。台方早前指，首批原定於今年10至12月交付，現延期至明年7至9月。