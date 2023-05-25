美印太司令稱要求中方溝通未獲回應

阿奎利諾

【本報綜合報道】美國印太司令部司令阿奎利諾周二出席美中關係全國委員會活動時表示，他一再要求與中方對口溝通，但對方尚未批准。他認為，兩軍建立常態溝通是負責任管控競爭、降低風險、避免誤判的關鍵，不認為開放坦率對話應被當作談判籌碼，直言風險和衝突代價太高。

強調美對台政策不變 阿奎利諾指出，美中防務部門有技術性連線可運用，一旦出現突發事件，他肯定會撥打號碼，但「不確定對方會否接聽」；並強調自己已準備好，仍願跟其對口戰區司令員坦率和開放地討論。他表示，美中觀點不同但不代表必須互相對抗，美國不尋求圍堵或打壓中國，激烈競爭只為維護基於規則的秩序。

中國曾於2014年和2016年參與環太平洋軍事演習，但阿奎利諾指摘中國在南海非法造島且軍事化，違背美方政策、原則及環太軍演意義，不應再參與該軍演。對於台灣問題，他不願揣測北京武統台灣時間表，認同解放軍如跨越台海發動兩棲攻擊肯定傷亡慘重，保守派領導層決定這麼做的機率很低。他強調，美中衝突絕非無可避免，美國追求和平、繁榮及穩定而非對抗，美國對台政策不變，「不尋求一個獨立的台灣」。