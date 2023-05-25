懸空逾4個月 中國駐美大使 謝鋒抵埗履新

明言兩國關係遭遇嚴重困難 嚴峻挑戰 中國前駐美大使秦剛回國出任外長後，懸空逾4個月的大使空缺，由中國新任駐美大使謝鋒周二抵達美國履新。他在紐約機場向中外媒體表示，很榮幸獲委派出任中國第12任駐美大使，作為中國人民的代表，他是為捍衞中國利益而來，為增進中美交流合作而來，希望美方與中方相向而行，爭取兩國關係回歸正軌。美國國務院歡迎謝鋒履新，期望與對方合作。

謝鋒指，當前中美關係遭遇嚴重困難，面臨嚴峻挑戰，他既感到使命光榮，更感到責任重大，他與同事將迎難而上，擔當盡責，不辱使命。謝鋒又指，國家領導人提出相互尊重、和平共處、合作共贏3條原則，是新時期中美正確相處的治本之道，希望美方與中方相向而行，從兩國及世界人民的共同利益出發，按照中美三個聯合公報的原則妥善處理台灣等重要敏感問題，加強對話、管控分歧、推推合作。

美駐華大使盼與謝鋒繼續合作 謝鋒又指，上次在美國工作已是13年前，這段期間世界與美國發生了很大變化，期待與包括媒體在內的各界人士成為朋友，一起為中美關係思與行、鼓與呼。中國人社部昨公布國務院任免國家工作人員名單，其中免去謝鋒的外交部副部長職務。

在北京，中國外交部發言人毛寧昨日表示，大使是中美兩國溝通合作的重要橋樑和紐帶，希望美方為謝鋒履職提供支持和便利。她又指出，中美關係對兩國以至世界都具有重大意義，中方始終按照相互尊重、和平共處、合作共贏的原則，看待和發展兩國關係，同時堅定捍衞自身主權安全發展利益。美國駐華大使伯恩斯昨在Twitter上傳與謝鋒的合照，指他為新任中國駐美大使謝鋒舉行了餞行晚宴，這是二人14個月內第23次見面，期待謝鋒到新崗位後繼續合作。

58歲的謝鋒是資深外交官，於1980年代加入外交部，長期從事對美工作，2000年至2003年擔任駐美大使館參贊、發言人，2010年出任外交部北美大洋洲司司長，2014年獲任命為駐印尼大使，2017年擔任駐港特派員。2021年1月13日奉調離任駐港特派員回京，任負責政策規劃、美大地區、拉美地區事務的外交部副部長，期間多次參與中美高層會晤，並會見多名美國高官。

分析指北京願與美改善關係 俄烏戰事、兩岸問題等令北京與華盛頓的關係充滿不確定性，雙方關係於今年年初更因美國在境內擊落中國高空氣球而急轉直下。美國總統拜登日前在日本廣島出席七大工業國集團（G7）時表示中美關係很快就會「解凍」。分析認為，今次任命可能反映兩國近期雖然出現連串外交風波，北京仍願意改善溝通。而在赴美前，謝鋒近月已廣泛接觸美國戰略界、華僑界、工商界及地方州市代表人士，但他仍將面臨重重考驗。本報綜合報道