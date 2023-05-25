內地南方用電增 今年首破2億千瓦

【本報綜合報道】內地南方提前進入用電高峰，周一南方電網最高負荷今年首次突破2億千瓦，預計本月廣東、廣西、雲南、貴州、海南等5省區用電負荷、用電量同比將實現大幅增長。據分析，用電需求增加與氣溫上升和經濟回暖有關。

南方電網深圳供電局電力調度控制中心副總經理程韌俐表示，本月中旬以來，深圳用電需求增長明顯，目前最高負荷已超過1,900萬千瓦，為今年以來最高，與去年同期相比增長8.3%。

在廣東，用電負荷受氣溫影響較大。當最高溫度高於23℃時開始出現降溫負荷，最高氣溫在23℃至30℃區間時，氣溫每升高1℃，系統的負荷增加100萬至300萬千瓦，最高氣溫在30℃或以上時，溫度每升高1℃，系統負荷增加300萬至450萬千瓦。廣東用電需求上升，也帶動整個南方區域用電負荷持續攀升。

在海南，受經濟持續回暖、重點工業項目投產及電動汽車充電負荷攀升等多種因素影響，用電高峰也提前到來。今年以來，海南電網統調負荷已4創新高，最高達684.3萬千瓦，同比增長5.7%。目前，南方電網加大跨省電力互濟力度，全部完成重要輸電通道的檢修，為夏季用電高峰做準備。