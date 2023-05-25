廣東遏餐飲浪費 查逾16萬經營者

【本報綜合報道】內媒周一從廣東省市場監督管理局獲悉，今年以來該省通過部署開展制止餐飲浪費專項行動，已檢查餐飲服務經營者16.6萬家，發現餐飲浪費問題1,124個，均已要求整改。

據報，廣東今年以來將餐飲服務經營者落實制止餐飲浪費的情況，作為日常監督的必檢項目，檢查餐飲服務經營者在經營過程中，是否採取防止食品浪費的相關措施。同時，該省指導各地組織開展隨機查餐廳活動，對未履行制止餐飲浪費義務，造成餐飲浪費嚴重的食品經營者進行責令改正。全省共開展隨機查餐廳748次，檢查餐飲服務單位5,030家，發現問題主體37家，下達責令改正通知書18份，立案一宗，宣傳報送163次，網絡點擊量達413.3萬。

促提示消費者適量點餐 同時，廣東又對網絡餐飲證照公示、平台落實提示消費者適量點餐的責任義務等情況開展監測，共監測入網餐飲服務提供者98.04萬家，梳理涉嫌違法線索143條。同時，各地圍繞餐飲外賣、婚宴、自助餐、單位食堂等重點環節，未明示適量點餐、誘導過量點餐等重點問題加強執法。截至目前，全省市場監管部門共檢查相對人逾12萬個，對相對人責令改正、給予警告864個，立案查處案件341件，公布典型案例224件。