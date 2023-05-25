上海搗醫保詐騙 拘56人

涉用他人身份買藥轉售 涉款534萬 內地有犯罪團夥早前涉嫌利用他人醫保卡，以較低價格從醫院購買大量藥物，之後對外轉售獲利。上海市公安局前天宣布，警方近月已搗毀5個透過上述手法非法獲利醫保詐騙團夥，一共拘捕至少56名疑犯，查獲3.7萬多盒各類藥品，涉案總金額約481萬元（人民幣‧下同，約534萬港元）。

自4月起，上海市公安局寶山分局發現多名醫保參保人短時間在多間醫療機構求診領藥，其行為存在異常。經分析調查，警方發現柳×等人開具藥物明顯超出藥品說明書規定用量，遂在多地展開收網行動，連續搗毀3個犯罪團夥。

5團夥涉案 持卡人分利 在接受盤問過程中，柳×等人直認利用自己、親戚朋友借來及租用他人醫保卡購買藥物，而持卡人可選擇每月收取500元（約555港元）費用，或按次套現。例如，持卡人通過醫保卡以每盒20元（約22港元）從醫院配出×款原價約100元（約111港元），那麼可套現40元（約44港元），而斂卡人再以約60至80元（約67至89港元）價格售予藥販子，逐級從中非法牟利。此案共28人因涉嫌詐騙罪被寶山警方依法採取刑事強制措施，案件正偵辦當中。

全家一年購藥近5000盒 與此同時，長寧分局本年初亦接到線索，得悉轄區居民方×從2021年起透過自己及家屬社保卡，在社區衞生服務中心等地大量配藥，過去一年購得150多種、共計近5,000盒藥品，存在藥品去向不明、配藥情況不合理等嚴重不符實際使用情況。

經查，方×所購藥品數量接近普通連鎖店3個月入貨量，遠超普通家庭正常用藥量。長寧分局專案組遂於上月展開集中收網行動，成功抓獲孫×珍及柏×民等人。孫×珍及柏×民等人事後承認，他們以零售價兩至四折價格向「藥農」買藥，再經非法渠道售予私人診所、藥店及個人等買家，以此牟取暴利。疑犯孫×珍及柏×民等4人因涉嫌詐騙罪被長寧警方依法刑事拘留，而方×等8人則被依法取保候審，案件正偵辦中。

向就醫長者收購藥物圖利 此外，虹口分局今年3月亦接到線索舉報，知悉有人在多個街道衞生服務中心周邊回收藥品。警方隨後發現，以蔣×為首一夥人在多個街道衞生服務中心周邊蹲點，以四至五成價格向就醫配藥完畢長者回收治療高血壓、糖尿病及心臟病等慢性疾病的藥物，再以每盒藥加價1至2元（約1.1港元至2.2港元）價格販賣給上家朱×，再由朱×聯系全國各地藥販子，從中非法牟利。蔣×等8人事後因涉嫌詐騙罪獲依法採取刑事強制措施，另有8名疑犯因涉嫌掩飾隱瞞犯罪所得被採取刑事強制措施，此案同樣正在偵查當中。本報綜合報道