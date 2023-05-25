520結婚量大降 廣東年減逾四成

5月20日（520普通話諧音「我愛你」）是內地民眾結婚的熱門日子，各地迎來婚姻登記小高峰。惟內媒報道，今年多地當天婚姻登記數較去年同期大幅下降，其中廣東減少超過四成，貴州更下跌逾一半。而離婚人數則快速增加，有民眾指離婚證書供不應求。（綜合報道）