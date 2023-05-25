兩岸國際

清華調查 四成人認為中國安全

清華大學戰略與安全研究中心（CISS）周三首次發布「中國人的國際安全觀」民意調查報告。報告發現，受訪中國民眾高度關注國際安全問題，但對此整體狀況和中國的國際影響力的看法都比較樂觀。當中近四成受訪者認為在當前國際環境中，中國是安全的。（綜合報道）
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