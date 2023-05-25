兩岸國際

旅居泰大熊貓 證動脈栓塞致死

自2003年起旅居泰國清邁動物園的22歲中國雌性大熊貓「林惠」，於上月19日因病搶救無效離世。中國大熊貓保護研究中心網站周二公布其死因，指步入老年階段的林惠因動脈粥樣硬化伴栓塞，導致多器官功能衰竭死亡。（綜合報道）
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