台319槍擊共犯 涉藏槍毒再就逮

台灣台南319槍擊案已過去19年，疑犯陳義雄當年在台灣總統選舉前夕，涉嫌向競逐連任正副總統的陳水扁和搭檔呂秀蓮開槍射擊，事後自殺身亡。販售改造槍彈給陳男的男子吳旻璟出獄後重操舊業，台南警方近日在仁德區及永康區分別檢獲槍彈和毒品，依法將他送辦。（綜合報道）