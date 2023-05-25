小學老師校園內輾斃學生

【本報綜合報道】湖北省武漢市漢陽區弘橋小學內，周二有學生被老師開車輾過，送院搶救無效身亡。肇事老師事後被警方帶走調查。

疑不察有人蹲下 老師受查 漢陽區教育局和校方表示，肇事老師當日正常在校上課，中午在學校食堂用餐，沒有飲酒。該老師下午要外出參加一個培訓活動，事發前從地下停車場將車開到校門停下，等待另外一名老師同行。當日下午1時45分午休結束後，學生在下午2時第一節課開始前如常有15分自由活動時間。就在此時，一名學生不知道是綁鞋帶或其他原因，跑到老師停車的位置前方蹲下。剛好老師啟動車輛，可能因為在盲區，左側兩個車輪輾過該名學生，老師發現後已立即停車。

死者的母親稱，孩子中午在校用餐，她下午2時許接到班主任電話稱孩子被車撞了，趕到醫院後獲知搶救無效身亡。家長質疑老師是否酒駕，否則為何會在校內撞人。學校負責人指出，肇事男教師今年20多歲，入職3、4年，任教語文科，與出事學生分屬不同年級。校方稱對事件感到痛惜，將積極配合警方調查，調查範圍包括具體事發原因以至車速等。校方又稱，警方已帶走拍到事發經過的閉路電視畫面，家屬也可隨時查看。